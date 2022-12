NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Suse auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Analyst Adam Wood rät in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 seine defensiven "Top Picks". Beim Linux-Anbieter Suse verwies Wood darauf, dass er das Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben und seine Schätzungen aufgrund veränderter Wechselkursverhältnisse aktualisiert habe./ck/gl