NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Suse auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der neu verantwortliche Analyst Charles Brennan attestierte dem Softwareunternehmen am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht und den optimistischeren Ausblick einen starken Trend./ag/edh