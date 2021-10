NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Suse nach Ankündigung eines Zukaufs auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Erwerb des US-Sicherheitssoftware-Spezialisten NeuVector erscheine aus strategischer Sicht vernünftig, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/stk