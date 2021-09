NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard attestierte dem Softwareunternehmen in einer ersten Reaktion am Donnerstag starkes Wachstum im dritten Quartal. Die Markterwartungen seien durch die Bank übertroffen worden, und das solide Quartal habe das Management zu mehr Optimismus mit Blick auf die Jahresziele bewogen./ag/tav