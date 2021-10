NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse anlässlich des Zukaufs von NeuVector auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Übernahme des US-Sicherheitssoftware-Spezialisten dürfte im ersten Jahr zu einer leichten Gewinnverwässerung führen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch bestehe eine große Chance, die NeuVector-Produkte im gesamten Kundenstamm des Softwarekonzerns zu nutzen und in den kommenden Jahren zunehmend profitabel zu werden./edh