NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Kennziffern seien durch die Bank besser als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/mf