NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Linux-Spezialist habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei entsprechend konsequent./ag/tih