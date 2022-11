NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach vorläufigen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Linux-Softwarespezialist habe besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Toby Ogg in einer ersten Reaktion am Montag. Die Markterwartung für das bereinige operative Ergebnis könnte zweistellig steigen./la/ajx