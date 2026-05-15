SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,71 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragstrend des Anlagenbauers für die Chipbranche deute 2027 auf starkes Wachstum hin, schrieb Janardan Menon am Sonntag in seinem Resümee zum ersten Quartal. Unternehmensziele wie auch die Markterwartungen könnten sich als zu zurückhaltend erweisen. Obwohl das Thema KI die wichtigste Triebfeder sei, wiesen die Aktien einen deutlich höheren Abschlag zur Konkurrenz aus als in den vergangenen Jahren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
100,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,31%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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