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Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

KGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:01 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
90,60 EUR 1,40 EUR 1,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragstrend des Anlagenbauers für die Chipbranche deute 2027 auf starkes Wachstum hin, schrieb Janardan Menon am Sonntag in seinem Resümee zum ersten Quartal. Unternehmensziele wie auch die Markterwartungen könnten sich als zu zurückhaltend erweisen. Obwohl das Thema KI die wichtigste Triebfeder sei, wiesen die Aktien einen deutlich höheren Abschlag zur Konkurrenz aus als in den vergangenen Jahren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
100,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,31%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:01 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
11.05.26 SUSS MicroTec Halten DZ BANK
08.05.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
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