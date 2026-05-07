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Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:21 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Eine Erholung der Nachfrage gewinne bei Suss an Kontur. Die Bewertung der Aktien bleibe vor diesem Hintergrund attraktiv./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
69,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,10%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:21 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:16 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
10:11 SUSS MicroTec Hold Warburg Research
07.05.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.05.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS achieved all forecast figures in the 2025 financial year and hit a new sales record
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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