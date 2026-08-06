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Symbol SESMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

10:16 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Suss wechsle lediglich den Gang, verliere aber nicht an Tempo, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Freitag im Resümee des Quartalsberichts mit Blick auf das Auftragstiming./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,00 €		 Abst. Kursziel*:
58,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,67%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:16 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:06 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:06 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
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