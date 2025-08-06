Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterausrüsters seien schon bekannt gewesen, weshalb man sich auf den Auftragseingang konzentriert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dieser habe sich weitgehend wie erwartet entwickelt. Er zeige die Unsicherheit der Kunden bei Investitionen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

