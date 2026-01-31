DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
SUSS MicroTec Aktie

48,66 EUR -0,66 EUR -1,34 %
STU
Marktkap. 951,57 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

13:41 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48,66 EUR -0,66 EUR -1,34%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der herausragende Auftragseingang des Chipausrüsters ASML untermauere auch die Aussichten für das Geschäft mit Photomasken-Reinigungssystemem, schrieb Malte Schaumann am Montag. Hier liege der Marktanteil von Suss bei über 80 Prozent./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,94 €		 Abst. Kursziel*:
32,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,58%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

13:41 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.01.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
20.01.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
mehr Analysen

