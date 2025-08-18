SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 521,09 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb Madeleine Jenkins in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Voraussetzungen für 2026 seien entsprechend schwierig. Jenkins geht von einem schwächeren Jahr aus, was in den Aktien ihrer Meinung nach allerdings bereits weitgehend eingepreist ist./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Neutral
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,56 €
|Abst. Kursziel*:
8,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
