SUSS MicroTec Aktie

26,64 EUR -0,90 EUR -3,27 %
Marktkap. 521,09 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb Madeleine Jenkins in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Voraussetzungen für 2026 seien entsprechend schwierig. Jenkins geht von einem schwächeren Jahr aus, was in den Aktien ihrer Meinung nach allerdings bereits weitgehend eingepreist ist./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,56 €		 Abst. Kursziel*:
8,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:01 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
11.08.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 SUSS MicroTec Kaufen DZ BANK
08.08.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
