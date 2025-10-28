SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 502,74 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler reagierte damit am Mittwochabend auf eine weitere Gewinnwarnung des Halbleiterzulieferers bei anhaltendem Gegenwind. Die Bewertung sei allerdings "durch die mittelfristige Brille gesehen" durchaus attraktiv./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
9,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,06%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:01
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG