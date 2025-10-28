Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler reagierte damit am Mittwochabend auf eine weitere Gewinnwarnung des Halbleiterzulieferers bei anhaltendem Gegenwind. Die Bewertung sei allerdings "durch die mittelfristige Brille gesehen" durchaus attraktiv./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE