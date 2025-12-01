SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 652,99 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Suss Microtec nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Halbleiterzulieferer habe ehrgeizige mittelfristige Ziele und wolle bis 2030 mit neuen Produktentwicklungen schneller wachsen als der Halbleitermarkt, schrieb Nicole Winkler in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,94 €
|Abst. Kursziel*:
5,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
|
Analyst Name:
Nicole Winkler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|15:06
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
