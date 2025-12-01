DAX 23.693 +0,4%ESt50 5.690 +0,4%MSCI World 4.391 +0,3%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.445 +0,7%Bitcoin 76.615 +3,0%Euro 1,1616 +0,0%Öl 62,29 -1,6%Gold 4.221 -0,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Suss Microtec nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Halbleiterzulieferer habe ehrgeizige mittelfristige Ziele und wolle bis 2030 mit neuen Produktentwicklungen schneller wachsen als der Halbleitermarkt, schrieb Nicole Winkler in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,94 €		 Abst. Kursziel*:
5,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
Analyst Name:
Nicole Winkler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

