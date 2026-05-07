SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Eine Erholung der Nachfrage gewinne bei Suss an Kontur. Die Bewertung der Aktien bleibe vor diesem Hintergrund attraktiv./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
69,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,36%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|11:21
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|10:16
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG