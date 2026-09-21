Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

13:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Burkhardt Frick habe die Strategie des Unternehmens für das Jahr 2030 skizziert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Deren Schwerpunkt liege auf der Vereinfachung und Modernisierung des Produktportfolios sowie auf Initiativen zur aktiven Margensteigerung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE