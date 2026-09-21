SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,3 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
AI Analyse
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Burkhardt Frick habe die Strategie des Unternehmens für das Jahr 2030 skizziert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Deren Schwerpunkt liege auf der Vereinfachung und Modernisierung des Produktportfolios sowie auf Initiativen zur aktiven Margensteigerung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,50 €
|Abst. Kursziel*:
87,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,06%
|
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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