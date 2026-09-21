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Symbol SESMF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

13:51 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
72,65 EUR 1,45 EUR 2,04%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Burkhardt Frick habe die Strategie des Unternehmens für das Jahr 2030 skizziert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Deren Schwerpunkt liege auf der Vereinfachung und Modernisierung des Produktportfolios sowie auf Initiativen zur aktiven Margensteigerung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,50 €		 Abst. Kursziel*:
87,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,06%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

13:51 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.08.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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