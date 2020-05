NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 80 auf 62 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die aktuelle Bewertung erscheine auf den ersten Blick günstig, sei es angesichts der Unsicherheit um die Corona-Krise und der damit einhergehenden Geschäftsrisiken für den Rückversicherer aber nicht, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 09:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.