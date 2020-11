NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Da der Schweizer Rückversicherer die Bilanzierung seiner vor allem in US-Dollar anfallenden Gewinne auf Franken umgestellt und die US-Währung an Wert verloren habe, habe diese Maßnahme einen negativen Effekt auf die Gewinnausschüttungsquote sowie den Aktienkurs, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la