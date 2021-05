NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal von 85 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach Abzug der Katastrophen- und Pandemieschäden habe der Rückversicherer fundamental außergewöhnlich stark abgeschnitten, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen die Prognosen der Investmentbank deutlich übertroffen./la/ag