NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Bessere Investmenterträge hätten das schwächere Versicherungsgeschäft mehr als ausgeglichen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Schuldenquote des Rückversicherers recht hoch./mis/men