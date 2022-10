NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Angesichts der Gewinnwarnung des Rückversicherers seien die Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr allzu überraschend gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Während das Wachstum enttäuscht habe, beruhigten die aufgestockten Inflationsreserven./mf/mis