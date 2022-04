NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich eines Investorentags auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Auf den ersten Blick seien die grundlegenden Ziele für 2022 und 2024 bestätigt worden, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er betonte außerdem, der Rückversicherer wolle seine Dividende ab dem Jahr 2023 in US-Dollar auszahlen./tih/edh