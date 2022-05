NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Verlust der Schweizer auf Konzernebene sei geringer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kamran Hossain am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Ziele für 2022 hätten weiter Bestand./ag/eas