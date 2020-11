NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Rückversicherer habe die Themen für den bevorstehenden Investorentag bereits dargelegt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Neuigkeiten seien günstig für die Aktie, die sich schwächer als die europäische Vergleichsbranche entwickelt habe. Für das Unternehmen spreche unter anderem die Dividendenpolitik./mf/ajx