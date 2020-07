NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Halbjahreszahlen von 98 auf 96 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Corona-Krise dürfte das zweite Quartal des Rückversicherers gleich in mehreren Geschäftseinheiten erheblich belastet haben, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte beispielsweise für die Absage von Veranstaltungen. Auch dürfte das Geschäft mit der Rückversicherung von Schaden- und Unfallversicherungen gestört worden sein. Mit Blick auf die Preisentwicklung verbessere sich das Bild aber./bek/mis