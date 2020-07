NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach endgültigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Das erste Halbjahr des Rückversicherers habe den Vorabdaten entsprochen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Einfluss der Corona-Krise sei deutlich gewesen, aber die Solvabilitätsquote bleibe stark./mf/mis