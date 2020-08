NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 94 auf 93 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Morris passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Rückversicherers leicht an. Dabei berücksichtigte Morris unter anderem die Auswirkungen der Virus-Pandemie und das Prämienwachstum in der ersten Jahreshälfte./la/he