NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 100 auf 97 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer an die Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres sowie seine jüngsten Überlegungen zur Corona-Pandemie angepasst, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet der Unsicherheiten über das Virus und seine Auswirkungen sähen die Zahlen für das dritte Quartal ermutigend aus./gl/mis