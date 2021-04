NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Eine erhöhte Sterblichkeit und höhere Schäden durch Naturkatastrophen dürften das Ergebnis des Rückversicherers beeinflussen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der guten Solvabilität und der positiven Perspektiven für die Kapitalrückflüsse an die Anleger bleibt er aber optimistisch für die Aktie./tih/edh