Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Seine optimistische These zur europäischen Rückversicherungsbranche insgesamt scheine sich zu bewahrheiten, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sektor sei gut positioniert, um vom derzeitigen Rückenwind des Preiszyklus und der gestiegenen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz wegen des Klimawandels zu profitieren, während Bedenken hinsichtlich der Inflation und höherer Wetterschäden die Preise wahrscheinlich weiter nach oben drücken dürften. Swiss Re jedoch habe im dritten Quartal die Gewinnerwartung wegen Reserveverstärkungen verfehlt./la

