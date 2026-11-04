RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re