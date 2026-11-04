Swiss Re Aktie
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Marktkap. 49,36 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
AI Analyse
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
158,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
-24,31%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
158,85 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,46%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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