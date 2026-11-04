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JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Underweight

12:16 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
171,55 EUR 2,25 EUR 1,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
157,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
-17,59%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
157,45 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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