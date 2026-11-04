Swiss Re Aktie
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Marktkap. 49,36 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
AI Analyse
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
157,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
-17,59%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
157,45 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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