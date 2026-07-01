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Symbol SYIEF

Deutsche Bank AG

Symrise Buy

10:41 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
90,52 EUR 1,26 EUR 1,41%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte 3,2 Prozent betragen und wäre eine klare Verbesserung zu den plus 0,4 Prozent aus dem ersten Jahresviertel, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit liegt die Expertin nach eigener Aussage über der Konsensschätzung von 2,8 Prozent./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,84 €		 Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 Symrise Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 Symrise Buy UBS AG
09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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