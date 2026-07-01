Symrise Aktie
Marktkap. 12,27 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte 3,2 Prozent betragen und wäre eine klare Verbesserung zu den plus 0,4 Prozent aus dem ersten Jahresviertel, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit liegt die Expertin nach eigener Aussage über der Konsensschätzung von 2,8 Prozent./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,84 €
|Abst. Kursziel*:
10,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|10:41
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
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|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
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|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)