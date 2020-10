FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 115 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller dürfte im dritten Jahresviertel aus eigener Kraft um 3,5 Prozent und damit solide gewachsen sein, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere einige Anpassungen an ihrem Bewertungsmodell./edh/ag