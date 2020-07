NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise vor den Halbjahreszahlen der europäischen Chemieunternehmen von 100 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Theodora Lee Joseph aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen sowie Aromen und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Kursbewegungen am Devisenmarkt. Zudem setzte sie nun niedrigere Kapitalkosten an, so dass das Kursziel um 13 Euro stieg./la/he