NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Mit einem starken zweiten Quartal liege der Hersteller von Duft- und Aromastoffen etwas über den Erwartungen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die höheren Jahresziele deckten sich mit den Erwartungen./bek/ag