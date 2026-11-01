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Jefferies & Company Inc.

Symrise Buy

09:06 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,88 €		 Abst. Kursziel*:
21,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
94,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,28%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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