NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 130 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weitere kleinere Zukäufe seien das Geheimrezept auf dem Weg zu den Zielen 2025, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den Jahreszahlen des Aromenherstellers./ajx/mis