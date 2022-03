NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe sowohl mit den Resultaten als auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/jha/