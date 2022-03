NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 131 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements in die Margenentwicklung des Aromenherstellers sei ermutigend, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Branchenbewertung./edh/he