NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf die Folgen steigender Zinsen für den Chemiesektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Unternehmen mit einem hohen Refinanzierungsbedarf in den kommenden 24 Monaten könnten mit höheren Zins- und Refinanzierungskosten konfrontiert werden, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Symrise würden knapp 20 Prozent der entsprechenden Verbindlichkeiten in diesem und im nächsten Jahr fällig./bek/jha/