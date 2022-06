NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Preissetzungsmacht des Duftstoff- und Aromenherstellers dürfte zulegen, höhere Rohstoffpreise würden weitergereicht, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek