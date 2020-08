HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe im ersten Halbjahr keine nennenswerten Blessuren durch die Corona-Pandemie erlitten und die eindrucksvolle Erfolgsstory fortgesetzt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Börse sei die Qualität des Unternehmens nicht verborgen geblieben, was sich in Aktienkursen auf Rekordniveau und relativ hohen Bewertungen niederschlage./ajx/bek