Delivery Hero zahlt für Zukauf in Südkorea 5,7 Milliarden Euro. DHL Express investiert 160 Millionen Euro in deutsches Netzwerk. Santander kauft Geschäft von Indosuez Wealth Management in Miami. USA sichern sich bei AstraZeneca für 205 Mio. Dollar COVID-19-Mittel. Deutsche Bank sieht Weltwirtschaft vor "Goldilocks-Szenario". VW-Kernmarke schafft es operativ in die schwarzen Zahlen. Software AG zahlt unveränderte Dividende.