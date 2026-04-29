Symrise Aktie
Marktkap. 10,26 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 81,20 auf 82,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Der Aromenhersteller dürfte der Konkurrenz beim Wachstum aber auch 2026 hinterherhinken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Hold
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,94 €
|Abst. Kursziel*:
11,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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