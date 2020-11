NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller sollte auch im kommenden Jahr ein solides Wachstum verzeichnen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Konsumchemiewerte seien derzeit die sicherste Bank im Sektor./mf/mis