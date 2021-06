NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach der Übernahme des Dupont-Geschäftsbereichs Nutrition & Biosciences durch International Flavors & Fragrances (IFF) sei IFF nun Marktführer im Segment pflanzliche Inhaltsstoffe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Givaudan und Symrise indes böten Geschmacksstoffe, die wesentlicher Bestandteil der Lebensmittelherstellung seien und helfen, traditionelle Fleisch- und Molkereiprodukte so genau wie möglich zu imitieren./ck/ag