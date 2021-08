NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Duftstoff- und Aromenherstellers liege knapp über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebitda) diese nur dank positiver Sondereffekte erfüllt habe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die angehobenen Jahresziele preisten die Konsensschätzungen bereits ein./gl/bek